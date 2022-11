Basketball – James Karnik s’en va, Keith Clanton débarque à Genève Comme attendu, les Lions ont mis fin à l’aventure au bout du lac de leur pivot James Karnik. Le Canadien sera remplacé par un Américain, Keith Clanton. Jérémy Santallo

Avec une tendinite au genou, James Karnik n’aura jamais pu exprimer tout son potentiel à Genève. Swiss Basketball

Il s’apprêtait à quitter la salle du Pommier, samedi soir, avec un sourire radieux après le succès des Lions de Genève face au BBC Nyon (77-71). Mais avant de s’évaporer dans la nuit genevoise, Noé Anabir a lancé. «Le nouveau pivot étranger ne devrait plus trop tarder à arriver.» Il débarquera au bout du lac en milieu de semaine prochaine.

Comme nous l’avions pressenti lundi, les dirigeants genevois et leur pivot rookie canadien James Karnik (10 points et 4 rebonds en 3 matches) se sont séparés d’un commun accord. «Les soins et le repos que nous lui avons accordés ces dernières semaines afin de lui permettre de soigner un genou capricieux n’ont malheureusement pas permis à James de revenir à son niveau et ont donc mis un terme à son aventure à Genève», justifie le club.

«Notre priorité était de trouver un joueur dominant pour le championnat suisse» Robert Margot, directeur sportif des Lions de Genève

Pour le remplacer jusqu’à la fin de la saison en cours, les Lions se sont entendus avec l’Américain Keith Clanton (32 ans, 206 cm). Passé notamment par le PAOK Salonique durant deux saisons, en 2016 et 2017, avec qui il a joué la Coupe d’Europe, ce puissant pivot a ensuite enchaîné les contrats, notamment en première division en Bulgarie et en Roumanie. L’an dernier, il a tourné en moyenne à 10 points et 9 rebonds avec le Dinamo Bucarest.

«Déjà l’été, c’est compliqué de trouver un vrai pivot dans nos prix. Alors autant dire qu’à cette époque de la saison, il n’y avait pas une offre monstrueuse, a souligné le directeur sportif genevois Robert Margot, contacté par téléphone dimanche matin. Notre priorité était de trouver un joueur dominant pour le championnat suisse. On espère qu’il va répondre à nos ententes, même s’il va falloir un peu de temps pour le mettre au niveau physique.»

Les Lions de Genève espèrent pouvoir aligner le Floridien dimanche prochain, pour la réception de Lugano.

