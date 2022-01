Présidentielle française – «Jamais je n’ai eu un réservoir de voix aussi important»

Dans quel état d’esprit êtes-vous en ce moment?

Il s’avère que je me suis retrouvée en concurrence avec un candidat des plateaux de télévision et une candidate des grandes métropoles. Moi je suis la candidate du peuple, celle de la France des oubliés qui a le sentiment que la politique n’est ni conçue ni appliquée pour elle. Cela me donne une vraie singularité. Passés les moments de nouveauté, on retrouve ce qui sera la configuration du second tour: un duel entre Emmanuel Macron et moi-même. C’est cohérent, car nos projets sont très différents, ce qui ne serait pas le cas de Valérie Pécresse. Les Français vont souhaiter cette confrontation pour pouvoir choisir entre deux modèles de civilisation.