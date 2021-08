Macron – Jamais il n’y a eu à l’Élysée un couple aussi fusionnel Le président Macron souhaitait que ce livre ne paraisse pas: Gaël Tchakaloff sonde l’intimité de son couple avec «Tant qu’on est tous les deux». Michel Audetat

Selon Gaël Tchakaloff, la consécration présidentielle était pour Emmanuel Macron «le seul moyen de faire reconnaître son couple, cet amour que tout le monde voulait lui interdire». Stephane Cardinale/Getty Images

Emmanuel Macron n’en voulait pas. Il l’a fait savoir par l’entremise d’un de ses conseillers qui a prévenu Gaël Tchakaloff: «Le président ne souhaite pas cet ouvrage.» Qu’un livre paraisse sur le couple qu’il forme avec Brigitte, ce n’était vraiment pas pour lui plaire. Du jour au lendemain, il s’est mis à ignorer l’écrivaine qu’il connaissait depuis janvier 2017; il a même cessé de la saluer. Peine perdue. L’ouvrage a paru cette semaine: «Tant qu’on est tous les deux».



C’est une enquête de grande proximité. Si Gaël Tchakaloff a pu s’approcher du «cœur du réacteur», c’est qu’elle est l’amie de Brigitte Macron avec qui elle déjeune, converse, se confie et se baigne parfois à quelques brasses du fort de Brégançon (lieu de villégiature des présidents français). L’auteure dit «vous» quand il s’agit de lui, «tu» quand elle s’adresse à son amie la première dame de France. Gaël Tchakaloff se tient sur une frontière. Entre vie politique et vie intime (mais sans entrer dans la chambre à coucher), elle fait le portrait d’un couple fusionnel comme il n’y en eut jamais sous les ors de l’Élysée.



L’auteure a du talent; c’est ce qui la rend redoutable. Elle observe Emmanuel et Brigitte Macron avec l’attention d’une entomologiste penchée sur un couple d’insectes. Chaque chapitre est une miniature constellée de détails précis. Comme cette façon curieuse qu’ils ont, l’un et l’autre, d’entrecroiser leurs dix doigts: qui copie qui? Gaël Tchakaloff avait déjà ébouriffé la politique française dès son premier livre, consacré à Alain Juppé («Lapins et merveilles», Flammarion, 2016). Elle pratique au pays de Voltaire une méthode inspirée par le journalisme gonzo né aux États-Unis: le récit à la première personne, la subjectivité assumée, des règles plus souples que celles enseignées dans les écoles de journalisme.



Avant Brigitte, deux autres femmes ont énormément compté pour Emmanuel Macron. Sa grand-mère Germaine Noguès, disparue en 2013, professeure d’histoire-géographie et idole de son petit-fils: «Deux êtres hors normes dans une famille classique.» Et sa mère, Françoise Noguès, qui a accepté de s’exprimer «une fois pour toutes» en répondant aux questions de Gaël Tchakaloff. Elle voudrait rétablir «certaines vérités» sur son fils que les Français comprennent si mal.



Jour et nuit, Françoise Noguès se fait un sang d’encre. Aujourd’hui encore, elle envoie à son Manu des messages lui disant de ne pas prendre froid et de ne pas oublier son manteau. Dès qu’il sort, elle s’inquiète; le savoir entre les murs de l’Élysée la rassure. Cette mère protectrice savait avoir enfanté un surdoué, mais pas un président: «J’étais persuadée qu’il allait devenir écrivain, musicien, je le voyais pianiste ou soliste.» Elle est convaincue qu’il «changera de route» après l’Élysée.