Football – Jamais deux sans trois pour Servette? Les Grenat bouclent leur semaine anglaise à Bâle ce dimanche. Avec un troisième succès d’affilée? Daniel Visentini

Kevin Mbabu (à g.), qui échappe ici au joueur de Winterthour Nishan Burkart (à dr.), sera-t-il décisif pour Servette ce dimanche à Bâle? BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Alain Geiger a appris à ne pas s’emballer. Son Servette est sans doute capable de tout, mais surtout d’être là où on ne l’attend pas. Se prendre les pieds dans le tapis en pleine confiance, avec trois points promis presque déjà en poche? C’est possible. Resurgir au milieu d’un match qui filait vers le sombre pour s’adjuger la victoire? Possible aussi. Alors pourquoi pas battre le FC Bâle chez lui, un exploit qui ne s’est plus produit depuis près de 25 ans pour Servette…

Après les deux premiers succès de cette semaine anglaise qui leur sourit (contre GC et à Winterthour), les Grenat se déplacent chez les Rhénans sans réelle pression. C’est sur Bâle qu’elle pèse, avec une obligation de résultat pour qui veut remonter au classement.

«Nous sommes encore dans une phase où nous relançons la machine.» Alain Geiger, entraîneur du Servette FC

Pour Servette, pas d’affolement. «En 2023, on a quatre matches pour sept points, rappelle Geiger. Cela correspond à ce qui s’est passé. Sans doute aurions-nous pu prendre les trois points contre Sion, mais nous aurions aussi bien pu revenir de Winterthour avec un seul point. Nous sommes encore dans une phase où nous relançons la machine.»

L’entraîneur des Servettiens sait toute l’importance des séries victorieuses. Servette en est à deux déjà et caresse l’espoir d’un troisième succès. A Bâle. Pour s’installer plus encore en qualité de dauphin de Young Boys. Une occasion à saisir face à un FCB qui sort d’une joute européenne (défaite 1-0 jeudi soir à Trabzonspor en Conférence Leagu)?

«Je crois que le contingent de Bâle est assez étoffé pour que la proximité des matches ne leur pose aucun problème, assure Geiger. De notre côté, nous récupérons Cognat et Diallo, qui étaient suspendus mercredi soir, mais nous avons perdu Douline et Rodelin, blessés à Winterthour justement.»

Dans la bataille du Parc Saint-Jacques, Douline manquera beaucoup au milieu. A Saint-Gall, Cespedes avait eu de la peine à le remplacer. Mais la performance globale des Grenat ne l’avait pas aidé. L’international bolivien sera-t-il reconduit dans cet exercice à Bâle? L’avantage avec Cespedes, c’est son aisance technique. Le revers, ce sont ces cartons que l’ex-No 9 reconverti reçoit parfois bêtement (en retard), qui peuvent lui valoir cher lorsqu’il sont doublés d’une expulsion (comme à Saint-Gall justement, à la 64e).

Quel temps de jeu pour Mbabu?

Autre question: Mbabu. A Winterthour, mercredi, il a joué 57 minutes. Il n’avait plus eu un tel temps de jeu depuis la fin de l’été à Fulham. «On discute, explique Geiger. A la pause, il m’a dit qu’il pouvait encore continuer un moment. C’est pour cela qu’on a attendu encore un peu avant de lancer Magnin. On va gérer. Le but est de l’aider à retrouver le rythme au plus vite et on a vu mercredi soir sur quelques intentions toute sa volonté d’apporter beaucoup sur le côté droit. Mais il faut tout peser. D’autant plus qu’on a une nouvelle semaine anglaise qui va suivre.»

C’est vrai. Après ce déplacement à Bâle, Servette a sept jours pour préparer une nouvelle semaine anglaise: la venue de Winterthour dimanche prochain, le quart de finale de Coupe de Suisse à Rotkreuz jeudi et le déplacement à Zurich le dimanche 5 mars.





Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.