Statistiques – Jamais aussi peu de naissances en Suisse depuis quinze ans Entre janvier et août 2022, on a comptabilisé 8483 nouveau-nés en moins qu’en 2021. De quoi égaler les chiffres annuels de 2007, selon les estimations.

Sans immigration, la population baisserait drastiquement. © Editpress/Hervé Montaigu

Alors que la pandémie en 2021 avait donné lieu à de nombreux records de natalité et à un véritable baby-boom, c’est désormais tout le contraire qui semble se produire. Entre janvier et août 2022, l'Office fédéral de la statistique n’a enregistré que 51’302 naissances vivantes, soit le chiffre le plus bas pour cette période depuis 2007. Par rapport à l’année dernière, il y a eu 8483 nouveau-nés de moins entre janvier et août. Les chiffres étaient déjà bas en mai et des tendances similaires ont été observées en Allemagne, en Autriche, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.

Le coronavirus pointé du doigt

Selon Susanne Grylka, directrice de la recherche à l’Institut des sages-femmes de la ZHAW, dans «20 Minuten», c’est surtout la mutation du coronavirus qui est responsable de ce taux aussi bas. Avec le variant Delta à l’automne 2021, il est devenu clair, selon la spécialiste, que les femmes enceintes faisaient partie des groupes à risque. «Les femmes non vaccinées présentaient parfois des évolutions très graves de la maladie liée au coronavirus. La combinaison grossesse et Covid a soudain été associée à des craintes», dit-elle. Mais le nombre élevé d’infections au Covid à l’automne 2021 serait également une des raisons du faible taux de natalité.

Pour certaines personnes, le vaccin serait une explication plausible de ces faibles naissances. Pourtant plusieurs études sur les effets des vaccins Covid sur la fertilité des hommes et des femmes réfutent cette thèse. Même Swissmedic a déclaré dès le mois d’août que «ni les études continues sur l’autorisation de mise sur le marché ni la surveillance du marché mondial n’indiquent que les vaccins basés sur la technologie ARNm pour la prévention du Covid-19 pourraient rendre stérile».

Des craintes pour l’AVS

Ce phénomène n’est pas sans conséquences. En effet, avec l’augmentation de l’espérance de vie, il y a davantage de personnes âgées et moins de jeunes. Ce déséquilibre croissant est certes une tendance mondiale, mais il est très prononcé en Suisse. «L'Organisation mondiale de la santé prévoit qu’en 2050 il y aura dans le monde plus de personnes de plus de 65 ans que de jeunes de moins de 15 ans», explique Gretler Heusser, du département de travail social de la Haute École de Lucerne dans «20 Minuten».

Plus de vieux, moins de jeunes: cela aura des conséquences sur l’AVS, par exemple. «Le système actuel ne pourra plus être maintenu tel quel à l’avenir», explique Gretler Heusser. L’image traditionnelle de la famille est également en recul. La population construit de plus en plus une famille d’amis et de personnes de référence importantes au lieu d’une famille biologique.

Le sociologue Ben Jann, de l'Université de Berne suit l’analyse de Gretler Heusser: «Si cette tendance devait se poursuivre, cela poserait un problème pour la prévoyance vieillesse en Suisse.» Dans notre pays, le taux de fécondité, c’est-à-dire le nombre moyen d’enfants auxquels une femme donne naissance au cours de sa vie, se situe, depuis une quarantaine d’années déjà, dans une fourchette d’environ 1,5. Cependant, ce manque de naissances est compensé par la migration.

