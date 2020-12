Michel-Ofik Nzege veut un titre – «J’aimerais un peu de bijoux sur ma commode» Ancien junior d’UGS, Chêne et Meyrin, le Genevois, devenu international, a parcouru le monde avant de revenir au Pommier dans la peau d’un Lion avec beaucoup d’ambitions. À Massagno, le duel au sommet promet. Christian Maillard

Michel-Ofik Nzege est revenu à Genève pour gagner des titres… PIERRE MAILLARD

Il a débarqué cet été au Pommier avec plein d’ambitions dans son baluchon. Ancien junior d’UGS, de Chêne et de Meyrin, Michel-Ofik Nzege est, à 28 ans, de retour à Genève après avoir parcouru le monde; la NCAA aux États-Unis pour commencer où durant sept ans il a profité d’une expérience enrichissante. C’était un apprentissage en or pour lui avant de rebondir en Angleterre (à Leeds) et surtout en Slovaquie, lors de la saison 2017-2018, avec Spisskà Novà Ves.

«C’est l’endroit où j’ai connu le plus de succès durant ma première année professionnelle, estime cet ailier fort de 203 cm. Il y avait de nombreux joueurs de l’est d’expérience qui avaient disputé l’Europa Ligue. C’était très tactique et moins athlétique que chez nous. Mais là-bas, dans cette région de Kosice, j’ai développé une grosse attitude de travail.» Il a appris le métier, en prenant du volume et de la hauteur.