Double assassinat de Sorens (FR) – «J’aimerais me défouler sur lui, pour venger ma famille» Le procès d’un agriculteur fribourgeois de 33 ans s’est ouvert ce lundi. Il avait sauvagement tué deux Macédoniens de Cugy (VD) qui lui avaient payé 34’000 fr. pour trois tracteurs. Benjamin Pillard

Le trentenaire était passé aux aveux dès son arrestation, au lendemain de son crime, en mars 2020. DR

La tension est maximale, ce lundi devant les juges fribourgeois de la Gruyère. Un important dispositif policier est déployé pour l’occasion aux abords et à l’intérieur de la salle d’audience cantonale, sise à Granges-Paccot. Et pour cause: les proches de deux victimes assassinées dans d’abominables circonstances sont assis à quelques mètres du bourreau de 33 ans, désormais ex-agriculteur. Le trentenaire avait littéralement massacré un Macédonien de 47 ans et son fils aîné de 23 ans dans l’écurie du chalet d’alpage de sa famille, sur les hauteurs du village de Sorens. C’était il y a près de trois ans, un soir glacial de mars 2020 à la nuit tombée.