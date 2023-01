Portrait d’une femme de tête – «J’aimerais gommer l’image élitiste d’une école d’art» La nouvelle directrice de la Haute École d’art et de design, Lada Umstätter, parle d’elle, de ses valeurs et de ses priorités pour la HEAD. Pascale Zimmermann Corpataux

Lada Umstätter sera présente toute la journée du samedi 21 janvier pour les portes ouvertes à la HEAD. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Oui, Lada Umstätter est bavarde. Son récit, quel qu’en soit le sujet, fourmille d’anecdotes, de souvenirs personnels, d’incises et de digressions qui le rendent attrayant. La nouvelle directrice de la Haute École d’art et de design (HEAD) vient de prendre ses fonctions et d’endosser un habit taillé sur mesure par son prédécesseur, Jean-Pierre Greff.