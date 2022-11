Procès de l’incendie des Tattes – «J’aimerais enterrer cette histoire et avoir des réponses» Des proches du défunt et des victimes ont partagé leur calvaire lors de témoignages poignants. Caroline Zumbach

De nombreux plaignants avaient fait le déplacement au Tribunal pour partager leur souffrance. PATRICK TONDEUX

Le deuxième jour du procès de l’incendie des Tattes a permis au dernier prévenu et à plusieurs plaignants de s’exprimer. Parmi ces derniers, des proches du jeune Fikre, décédé lors de cette terrible nuit du 14 novembre 2014, avaient fait le déplacement. Ils ont relevé le caractère sociable et humain du défunt, âgé de 29 ans au moment des faits, et le deuil qui a durement touché leur famille.