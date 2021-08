Les métiers du luxe (3/5) – «J’aime le travail réalisé à la main, avec soin» La créatrice de vêtements et de bijoux Vanessa Schindler, aujourd’hui enseignante à la HEAD, a gagné de nombreux prix, suisses et internationaux, et fondé sa marque. Pascale Zimmermann Corpataux

«Je suis très, très curieuse, je regarde tout: comment les choses fonctionnent, comment elles sont faites, tout le temps», analyse la créatrice de 33 ans. ODILE MEYLAN

Le geste de la main et l’attention qu’elle y porte, voilà ce qui compte pour Vanessa Schindler. La créatrice de vêtements et de bijoux de 33 ans confectionne elle-même dans son atelier lausannois toutes les pièces qui naissent de son imagination. Depuis le début de ses études à la Haute École d’art et de design de Genève (HEAD), en 2008, la Bulloise cherche une nouvelle déclinaison de la pratique artisanale, l’associant à une technologie des matériaux sophistiquée pour «produire rapidement des créations qui prendraient des jours et des jours avec une autre façon de faire, et ainsi réduire le coût des réalisations», résume la talentueuse styliste.