Grande alarme optique – «J’ai vu une boule de feu embraser la cathédrale jeudi soir peu avant minuit» Les pompiers n’ont pas dû intervenir. Mais d’où est parti l’incendie et qui l’a éteint? Explications. Thierry Mertenat

L’éclairage personnalisé de la cathédrale Saint-Pierre, assuré par les SIG, change de couleur en fonction des périodes de l’année. Le vert évite la confusion, le rouge l’encourage, selon la météo de la nuit. PIERRE ALBOUY

Notre interlocutrice n’en démord pas. Elle a vu une boule de feu surgir derrière les deux tours massives de la cathédrale Saint-Pierre. Le signe clair à ses yeux d’un incendie en plein développement dans la Vieille-Ville. Son témoignage est du matin, ce vendredi à 10 h, la vision remonte à la veille au soir.

On écarte le coucher de soleil. Il dormait depuis longtemps. La première lueur rougeoyante est apparue à 23 h 15. «J’habite aux Eaux-Vives, je ne me couche jamais sans jeter un dernier coup d’œil au premier édifice de la Vieille-Ville, raconte-t-elle. D’habitude, il s’éteint à minuit, mais là, jeudi soir, il a disparu dans le noir une heure plus tôt.»