Gestion de la pandémie – «J’ai vu des gens s’embrasser. J’avais envie de les séparer» Le conseiller fédéral Alain Berset a évoqué la «fragilité» de la situation avec les cantons jeudi. Prochain défi: gérer les grandes manifestations. Lise Bailat , Berne

Le conseiller fédéral Alain Berset a mené une conférence de presse aux côtés du président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, Lukas Engelberger, jeudi 20 août, à Berne. Anthony Anex/KEYSTONE

Pour la deuxième fois après la fin de la situation d’urgence, le conseiller fédéral Alain Berset a rencontré les directeurs cantonaux de la santé, jeudi à Berne. Avec un constat partagé: «La situation est sous contrôle, mais elle est fragile, résume le ministre. Toutes les régions du pays sont concernées par la hausse des cas.» La moyenne des nouvelles infections au coronavirus sur les sept derniers jours se monte à 224 cas. Et personne ne peut prédire l’évolution de la situation, rappelle Alain Berset: «J’étais dans la rue tout à l’heure et je voyais des gens s’embrasser. J’avais envie de les séparer. La situation n’est pas simple mais on ne peut pas tout avoir.»

Des critères aussi uniformes que possible

Pour la Confédération et les cantons, le prochain grand défi consistera en l’autorisation des manifestations de plus de 1000 personnes dès le 1er octobre. Le département d’Alain Berset travaille à un concept qui sera soumis aux cantons pour consultation la semaine prochaine, avant de faire l’objet d’une décision du Conseil fédéral début septembre. Une certitude pour l’instant: les matches des ligues nationales de football et de hockey sur glace seront réglés de manière spécifique.

Pour le reste, Alain Berset estime qu’il sera difficile «d’avoir des automatismes». «Nous souhaitons être aussi clairs que possible tout en laissant une marge de manœuvre aux cantons.» Même si une manifestation répond aux critères fixés par le gouvernement, les cantons pourront décider de les autoriser ou non en fonction de leur situation épidémiologique et de leurs capacités de traçage.

Capacités pas infinies en matière de traçage

En ce qui concerne le traçage justement, Lukas Engelberger, le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS), rappelle que «les capacités des cantons ne sont pas infinies». S’il reconnaît des surcharges ponctuelles, le Bâlois estime cela dit que les cantons ont la situation en main. Alain Berset abonde: «On voit que gérer une crise, c’est possible dans un état fédéraliste comme le nôtre.»

«Dans 40% des cas positifs, il n’y a pas d’annonce des médecins à l’OFSP. Ce n’est pas acceptable» Alain Berset, conseiller fédéral en charge de la Santé

Le ministre admet qu’il y a encore un potentiel d’amélioration. Une base de données nationale par rapport au traçage est en cours de développement, indique-t-il. Et l’objectif de ces prochains mois sera de disposer de statistiques plus complètes par rapport aux infections. «Dans 40% des cas positifs, il n’y a pas d’annonce des médecins à l’OFSP. Ce n’est pas acceptable», affirme le ministre, qui rappelle que les praticiens sont payés pour transmettre ces examens cliniques.