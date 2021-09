Roman sur un génie de la musique – «J’ai voulu redonner de l’humanité au mythe de Mozart» L’écrivain genevois Matthieu Mégevand gratte sous les clichés, de l’enfant surdoué au prodigieux compositeur en quête de reconnaissance. Caroline Rieder

Matthieu Mégevand est venu présenter «Tout ce qui est beau» au Livre sur les quais à Morges le 5 septembre. VANESSA CARDOSO/24 HEURES

On avait laissé Matthieu Mégevand aux prises avec des créateurs maudits: le poète méconnu Roger Gilbert-Lecomte et sa «Bonne vie», sacrée par le Roman des Romands, puis son «Lautrec» fraîchement paru en livre de poche, où il restitue un peintre à la fois voyant et possédé. Même s’il a aussi été fauché dans la fleur de l’âge, on s’attendait moins à voir Mozart clore ce triptyque romanesque autour du thème créer-détruire. Ni qu’un auteur tel que le Genevois de 38 ans, bras tatoués et animé il y a vingt ans par les scansions du rap, voue une telle passion à la musique du Salzbourgeois.