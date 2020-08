Pandémie – «J’ai voulu apporter ma pierre à l’édifice» Sarah Battikha vend une solution désinfectante sans alcool. Elle souhaite en faire don aux Hôpitaux universitaires de Genève dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Isabel Ares Oliveira

Sarah Battikha, fondatrice du centre médico-esthétique Frame, souhaite faire un don aux HUG à hauteur de 10’000 francs. Pierre Albouy

La pandémie de Covid-19 a marqué les esprits et continue de préoccuper. Certaines de nos habitudes ont été chamboulées. De nouvelles, plus ou moins contraignantes, se sont installées progressivement dans notre quotidien et s’imposent désormais comme la nouvelle normalité. C’est le cas notamment de la désinfection des mains.