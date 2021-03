Même moto, nouvelles couleurs – le team espagnol d’Edu Perales: nouveau défi pour Thomas Lüthi en 2021?

Oui et je suis très heureux de constater que ça commence très bien. Même si le ciel était nuageux sur Valence aujourd’hui, nous avons bien travaillé. Le plus important, quand on change d’équipe, c’est d’acquérir une confiance réciproque avec son nouvel entourage. Cela fait plus de deux semaines que je suis en Espagne et ça fonctionne.