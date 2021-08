Interview de Karsten Warholm - «J’ai toujours eu un don pour le sport»

Le téléphone sonne: «Salut, c’est Karsten, désolé de vous déranger.» Pas de souci. C’est qu’on l’attendait avec impatience, ce coup de fil. Avec son record du monde du 400 mètres haies (45’’94), médaille d’or à la clé, Karsten Warholm a ébloui de son talent brut les Jeux olympiques. Alors, il ne s’était embarrassé d’aucune formule de politesse: en mondovision depuis Tokyo, le Norvégien a crevé l’écran.

À Tokyo, on vous a vu déchirer votre maillot après avoir franchi la ligne d’arrivée. Faire le spectacle, ça fait partie de votre personnage?

J’étais surtout bien embarrassé de ne pas réussir à déchirer complètement mon maillot, mais juste le haut à moitié! J’avais l’air malin! (Rires.) Je ne sais pas si je suis un showman, mais je crois que le sport est une affaire d’émotions. Je ne planifie rien de ce que je vais faire après la course, je laisse simplement parler mes pulsions. À Tokyo, c’était la course la plus importante de ma carrière jusque-là et j’étais vraiment très heureux de la remporter, alors les émotions ont pris le dessus. Franchement, aucune idée de pourquoi j’ai fait ça.