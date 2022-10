Voyage en Suisse – J’ai testé l’Hotelcard Profiter de jolis rabais sur des nuits d’hôtel en Suisse, sans contrainte. Rêve ou réalité ? Hotelcard propose de dormir dans l’un des 500 établissements membres en Suisse ou dans les pays voisins. À quelques jours d’un week-end prolongé, j’ai testé. Isabelle Jaccaud / Travelcontent

L’hôtel Beau-Rivage Hotel à Neuchâtel DR

Mardi 13 septembre, début de soirée. Comme une envie de dépaysement. Le week-end du Jeûne, c’est dans 4 jours et pas de plans à l’horizon. Et si on se faisait un petit séjour à deux à l’hôtel pour mêler découverte et repos… J’avais entendu parler de la carte Hotelcard. Pour 99 francs/an, on profite de rabais jusqu’à 50% sur une liste de 500 hôtels.