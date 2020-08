Sport et nutrition – J’ai testé: La routine matinale parfaite Sur les réseaux sociaux, les stars chantent les louanges de leurs habitudes matinales quotidiennes, au point d’inciter leurs fans à les imiter. Méthode miracle ou poudre aux yeux? On en a désormais le cœur net. Ellen De Meester

Selon la psychologue Sarah Bezençon, «Les routines matinales inscrivent la journée dans un certain cadre, permettant de prendre régulièrement du temps pour soi.» Getty Images

Vous êtes-vous déjà demandé ce que font les gourous du bien-être, les acteurs célèbres ou les grands sportifs, au saut du lit? Ou comment votre influenceuse préférée semble parvenir à se lever du bon pied chaque matin, café glacé en main, pyjama et chaussettes assorties? Ne cherchez plus: la réponse se trouve sur YouTube et elle s’appelle «Morning routine». Sous la forme de capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités détaillent leurs habitudes matinales, de leur petit-déjeuner fétiche à leur séance de sport en passant par leur instant lecture. On ne s’étonne guère de la popularité croissante de ces contenus: qui ne serait pas avide d’apprendre ce que mange Kit Harington au petit-déjeuner?