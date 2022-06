Maladie émergente – «J’ai super peur de cette nouvelle maladie du singe» Alors que la variole du singe poursuit sa flambée dans des pays habituellement épargnés par cette maladie, les enfants expriment leurs craintes. Namya Bourban

Les virus font «un peu peur» à Théo, qui a créé tout un imaginaire autour de la variole du singe. Il a été considérablement rassuré après en avoir parlé avec des adultes. Dessin de Théo, 10 ans

On croyait avoir un peu de répit après la pandémie du Covid-19. Et voilà que la variole du singe, maladie que l’on trouve habituellement en bordure de forêt africaine, débarque notamment en Suisse. Dans ce climat où l’incertitude engendre l’angoisse, certains enfants romands manifestent d’ores et déjà leur inquiétude. C’est le cas de Leya, 10 ans: «Dès qu’il n’y a pratiquement plus de corona, ça recommence. J’aurais aimé qu’on soit un peu tranquille, au moins jusqu’en 2025!»