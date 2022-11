Chronique HUG – J’ai souvent mal au dos. Puis-je prendre du paracétamol? Deux fois par mois, un ou une médecin des Hôpitaux universitaires de Genève traite d’une question médicale concernant des problématiques liées à la santé et à la famille. Dre Valérie Piguet - Spécialiste douleur SPS, médecin consultante, HUG

(Image d’illustration) GETTY IMAGES / TOM MERTON

Le paracétamol est une substance active que l’on trouve dans de nombreux médicaments contre les douleurs. Il est aussi présent dans la plupart des comprimés contre la fièvre et les refroidissements. Il est plutôt destiné aux douleurs faibles à modérées. En cas de douleurs plus fortes, il peut être associé à d’autres substances, telles que la codéine ou le tramadol.

Dre Valérie Piguet, spécialiste douleur SPS, médecin consultante. HUG

Si vous ne prenez pas d’autre traitement, le paracétamol est recommandé sur une courte période en cas d’arthrose, de lombalgies, de douleurs musculaires, articulaires, osseuses ou de maux de tête. Certaines personnes pensent, à tort, que puisque le paracétamol est vendu en pharmacie sans ordonnance, il est peu efficace.

Or, le fait qu’il soit vendu librement signifie simplement que les autorités d’enregistrement des médicaments jugent qu’il est possible de l’utiliser sur une courte durée, sans avis et surveillance médicale, sans prendre de grands risques.

Vous devez tout de même faire très attention au surdosage et ne pas dépasser la dose de 4 grammes par jour. Pris en excès, le paracétamol peut en effet être toxique pour le foie. De même que s’il est associé à de l’alcool ou lors de jeûne. Respectez donc bien les doses prescrites par votre médecin ou votre pharmacien et faites notamment attention à ne pas prendre en parallèle plusieurs médicaments contenant du paracétamol, par exemple en cas de maux de dos et d’état grippal.

Vous devez tout de même faire très attention au surdosage et ne pas dépasser la dose de 4 grammes par jour. Dre Valérie Piguet, spécialiste douleur SPS, médecin consultante, HUG

D’une manière générale, prenez toujours l’habitude de lire le nom des substances actives contenues dans les médicaments que vous prenez. Ils figurent sur la boîte et la notice d’emballage.

Si vous buvez régulièrement de l’alcool ou jeûnez, parlez-en à votre médecin. De même, si vous constatez la survenue de rougeurs ou de boutons inhabituels, stoppez le traitement et contactez un spécialiste. Dans de rares cas, le paracétamol peut en effet provoquer des allergies ou des réactions cutanées.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.