Covid-19 et home office – «J’ai pu faire de la randonnée pendant les pauses»

Covid-19 et home office

À la RTS, des exceptions sont possibles, pour les parents d’enfants en bas âge et en cas de logement inadapté.

Comment se passe le télétravail, version 2022? À la RTS, la mesure est obligatoire. Impossible évidemment pour certains métiers, notamment ceux qui se déroulent en studio (enregistrement, montage, etc.). Mais pas seulement.

L’entreprise se montre aussi attentive aux contraintes privées de ses collaborateurs, souligne Isabelle Moncada, figure de l’émission de santé 36.9°: «Des exceptions sont possibles, par exemple pour les parents d’enfants en bas âge et en cas de logement inadapté. Mais pas plus de 40% des effectifs d’une même équipe ne doit se retrouver sur un même lieu.» Le télétravail est plutôt bien perçu, selon la spécialiste de la santé: «Nous savons que c’est pour nous protéger et pour permettre de continuer à fournir des programmes!»