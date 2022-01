Stromae chante «L’enfer» – «J’ai parfois eu des pensées suicidaires» L’artiste belge a signé un come-back poignant en dévoilant un morceau de son nouvel album, dimanche, sur TF1. Etonam Ahianyo

L’artiste Stromae sur le plateau de la chaîne de télévision française. Capture d’écran du journal de 20 heures de TF1.

Un retour émouvant après sept années d’absence. L’artiste belge de la chanson Stromae a signé dimanche une belle performance sur le plateau du journal de 20 heures de TF1.

Durant une interview diffusée en direct, la présentatrice Anne-Claire Coudray demande à l’artiste si la musique l’a aidé à se libérer de la solitude. En lieu et place d’une réponse toute faite, l’interprète de «Papaoutai» prend son souffle et crée la surprise. Avec une sincérité bouleversante, il entonne le morceau «L’enfer», extrait de son nouvel album, «Multitude».

«J’ai parfois eu des pensées suicidaires et j’en suis peu fier», avoue sans détour Stromae. Il explique avoir cru que mettre fin à ses jours était «la seule manière de faire taire ces pensées» qui font vivre un enfer.

«J’en suis peu fier»

Stromae revient de loin. Après son succès phénoménal, il s’est retiré de la scène depuis 2015, éreinté physiquement et mentalement par deux ans de tournées intenses. «J’avais simplement besoin de vivre. J’ai eu la chance de me marier, d’avoir un enfant, qui a maintenant 3 ans, j’avais besoin de vivre des choses», dit le chanteur, qui estime qu’à un moment donné, «la vie en tournée n’est pas très intéressante» si l’on veut vivre «des choses normales».



Au moment de retrouver la scène, il entrevoit la vie comme n’étant «pas complètement blanche ni noire», mais une alternance de moments difficiles et de moments plus joyeux. «Il n’y a pas de hauts sans bas, et de bas sans hauts.»



Ce n’est pas la première fois que l’artiste, qui se dit «fier de ses faiblesses», fait sensation sur un plateau télé. En 2013 déjà, Stromae et sa moitié ont livré dans le «Grand Journal» une performance époustouflante dans l’interprétation de son morceau «Tous les mêmes».





Il n’en demeure pas moins que l’exclusivité de Stromae sur TF1 a ravi bon nombre d’internautes. «Immense moment», «La performance est là sur tous les points», «Ce retour fait trop plaisir et cette musique donne tellement de frissons», ont réagi ses fans sur la Toile.

Stromae est annoncé sur la scène de Paléo le 24 juillet prochain. AFP

Tête d’affiche du festival de Nyon

Pour réaliser l’album avec lequel il signe son retour, le musicien de 36 ans a dû puiser dans «des inspirations de partout sans pointer un pays du doigt». L’album «Multitude» est un mélange cosmopolite qui emprunte des instruments et rythmes issus des cinq continents. «Je n’avais pas envie d’avoir un morceau bolivien, un morceau congolais, un morceau rwandais. J’avais vraiment envie de mélanger tout plein de choses», souligne Stromae.

La sortie du nouvel opus est prévue pour mars prochain. Le public suisse aura l’occasion de vibrer au son de ses morceaux. Car Stromae, grande tête d’affiche du festival de Nyon, sera sur la scène de Paléo le 24 juillet prochain.



Le célèbre chanteur, qui «se sent parfois comme un boxeur sur un ring», poursuivra sa tournée un peu partout dans le monde jusqu’en 2023. Cette fois-ci, il semble avoir la parade contre ses vieux démons de l’épuisement et de la dépression, qui l’ont éloigné de la scène. «Mon fils et ma vie familiale m’aident à prendre de la distance, ça me fait beaucoup de bien.»

Suicidaire? Faites-vous aider! Afficher plus «Chercher de l’aide n’est pas un aveu de faiblesse! C’est une démarche courageuse et positive», affirme l’association Stop Suicide, dont la mission est de parler, faire parler, informer, sensibiliser et augmenter les possibilités de prévention. N’hésitez pas à téléphoner, notamment aux structures suivantes: La Main Tendue (composez le 143), la Ligne d’aide pour jeunes (composez le 147), Malatavie Ligne Ados (HUG - Children Action), 022 372 42 42.

Etonam Ahianyo est journaliste au sein de la rédaction numérique des médias payants. Auparavant, il a travaillé à «20 minutes», «NewsExpress» et comme correspondant en Afrique de l’Ouest pour plusieurs médias internationaux. Plus d'infos

