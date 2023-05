Dernièrement avant de me coucher, j’ai consulté mes courriels. Il y avait un message d’une amie rencontrée récemment, une personne qui m’avait semblé charmante et intelligente. Elle me racontait qu’elle avait «marché pour le climat» de Pully à Puidoux.Je ne lui ai pas répondu personnellement. Aujourd’hui, au risque de perdre son amitié (et beaucoup d’autres), je vais lui répondre publiquement – à elle et aux millions de personnes dans le monde qui disent qu’elles «marchent pour le climat», c’est-à-dire, «vous ne marchez pas pour le climat, vous marchez pour vous-mêmes».

Je dis cela pour plusieurs raisons. La première est que je crois que personne ne sait ce qu’est «le climat». Le climat n’est pas une chose. Ce n’est pas une chose identifiable et finie. C’est un «flux» complexe de «matière» qui change constamment et qui est infiniment compliqué. Quiconque prétend connaître ou comprendre «le climat» est, à mon avis, un imposteur. Bien sûr, des millions – voire des milliards – de personnes dans le monde parlent aujourd’hui du «climat» comme si elles «savaient» de quoi elles parlent. Je pense que personne ne le sait. Je n’essaie pas d’être dérangeant ou de faire le malin. J’essaie simplement d’être honnête.

Pendant près de 2000 ans, l’Occident a cru que Dieu avait créé le monde, que Jésus était né d’une mère vierge et était mort pour nous sauver de nos péchés, que le paradis et l’enfer attendaient les morts ressuscités, et que l’homme était «libre» mais que le reste de la «nature» ne l’était pas. Les gens qui ne croyaient pas en ces choses étaient ridiculisés, ostracisés, torturés, emprisonnés et même massacrés. L’image de Jésus sur la croix était comme un tatouage sur l’esprit occidental. Elle représentait la «réalité» et la «vérité» du monde. Aujourd’hui, j’ose le dire, nous avons remplacé Jésus sur la croix par l’ours polaire sur l’iceberg en train de fondre. Et nous avons remplacé «sauver nos âmes» par «sauver la planète». Nous pensons «connaître» la vérité aujourd’hui, tout comme nos ancêtres.

Je pense que ni hier ni aujourd’hui, nous ne détenons «la vérité» sur l’univers et son fonctionnement. Il est tout à fait raisonnable pour moi de croire que malgré la «science» et la technologie, nous sommes loin de comprendre la réalité, y compris le fonctionnement de ce que l’on appelle le «climat». De plus, nous ne savons même pas comment fonctionne notre propre esprit et nos plus grands physiciens ne savent même pas ce qu’est la «matière».

Je ne suis pas le seul à le penser. Cependant, étant donné la nature du troupeau humain, les personnes qui ne croyaient pas au «christianisme» ont été réduites au silence pendant près de deux millénaires. Aujourd’hui, les personnes qui osent douter de ce qu’il est convenu d’appeler le «changement climatique» sont bâillonnées, ostracisées et censurées de la même manière.

Jon Ferguson

