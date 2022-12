Ada Marra, 2023, ce sera la fin de votre carrière politique?

La fin de ma carrière à Berne, oui. Mon engagement militant demeurera. J’ai essayé d’amener les gens que je défends, précarisés, au sein du parlement. C’est à eux que je pense et à ceux qui les défendent au quotidien. Je leur rends hommage. D’un point de vue politique et associatif, j’ai l’impression d’avoir essayé de faire émerger «les angles morts» de la politique et de la société.