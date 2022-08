DR

«J’ai fait une erreur sur ma déclaration de revenus 2021 en France, comment la corriger?»

Réponse: En cas d’erreur sur votre déclaration de revenu, par exemple, une omission de changement de votre situation familiale (PACS, mariage, décès, etc.), vous pouvez rectifier votre déclaration, après réception de votre avis d’impôt. Ce service est ouvert depuis le 3 août, et jusqu’au 15 décembre 2022.



Selon que vous avez fait votre déclaration en ligne ou sur papier, les démarches ne seront pas les mêmes:

Si vous avez déclaré votre revenu en ligne sur impots.gouv.fr ou sur l’application impots.gouv.fr, vous avez la possibilité de corriger votre déclaration sur votre Espace Particulier. Si vous avez déposé une déclaration sur papier, vous pouvez en informer le centre des finances publiques ou déposer une nouvelle déclaration papier.

Une fois vos corrections effectuées, vous recevrez un nouvel avis d’impôt rectifié. Un avis d’impôt correct et régulier, vous assure une base fiable pour votre prochaine déclaration de revenus au CNTFS (CMU), et par conséquent une cotisation 2022 au juste coût.



Le GTE propose à ses adhérents des rendez-vous afin de vérifier et corriger au besoin la déclaration de revenus en France.



Par le service fiscal du Groupement transfrontalier européen (GTE).

