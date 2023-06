Rencontre avec Martin Engstroem – «J’ai eu vite envie de passer ma vie au service de la musique» Le fondateur du Verbier Festival raconte sa vie dans un livre d’entretiens. Pour célébrer ses 70 ans et la 30e édition de sa manifestation. Matthieu Chenal

Martin Engstroem, directeur et fondateur du Verbier Festival, chez lui à Blonay. LAURENT DE SENARCLENS

À Verbier, c’est l’avalanche! Le terme n’est peut-être pas adapté à l’été festivalier qui se prépare. Et pourtant, les anniversaires, les publications et les records s’accumulent sur la manifestation. Alors que la 30e édition du Verbier Festival s’annonce comme la plus colossale de son histoire, avec un budget encore jamais atteint (plus de 12 millions de francs), Martin Engstroem, son fondateur, fêtera durant le festival son 70e anniversaire.