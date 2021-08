Votre question sexo – «J’ai eu une relation sexuelle avec une autre femme. Je suis très troublée» L’expert, Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute du couple et spécialiste en sexologie SSS, vous répond. Nicolas Leuba

«J’ai récemment eu une relation sexuelle avec une autre femme. Je suis très troublée car cette expérience a été très différente des relations hétéros que j’ai vécues jusque-là.» – Daria, 27 ans

Réponse:

En tant qu’homme cis-hétéro, je ne peux que rapporter ce que des femmes ont décrit et j’espère que mes propos seront aussi fidèles que possible à leurs propos. De nombreuses penseuses féministes, telles que Virginie Despentes, ont analysé ce phénomène: les relations sexuelles semblent être vécues très différemment. Pour reprendre ses mots, lorsqu’une femme évolue dans le champ de la sexualité hétérosexuelle, elle entre dans le «marché de la bonne meuf». Comme tout système économique, il y a un certain nombre de règles qui semblent régir les interactions entre les différents acteurs. Ici, femme et homme.