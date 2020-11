Andrea Gmür – «J’ai été traitée de fausse catholique» La cheffe du groupe PDC au parlement regrette le ton de la campagne sur les multinationales. La conseillère nationale PS Ada Marra relativise. Arthur Grosjean

Sénatrice Andrea Gmür, cheffe du groupe PDC aux Chambres fédérales, était tout sourire fin octobre face aux médias à Berne. La campagne autour des «Entreprises responsables» lui a beaucoup moins plu. KEYSTONE



Parti charnière de la politique suisse, le Parti démocrate-chrétien a été particulièrement critiqué durant la campagne sur les «entreprises responsables», notamment par les Églises qui se sont engagées pour le oui à l’initiative. La cheffe du groupe du PDC au parlement fédéral, Andrea Gmür, n’est pas fâchée que tout cela se termine. «Je n’ai pas aimé le ton de cette campagne, avoue la conseillère aux États lucernoise. J’ai fait l’objet d’attaques incessantes. On m’a même traitée de fausse catholique. Certains m’ont dit qu’ils ne me reconnaissaient plus. Que j’avais vendu mon âme aux multinationales.»