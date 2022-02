Accident domestique de Daniel Brélaz – «J’ai entendu Daniel tomber dans l’escalier» Marie-Ange Brélaz raconte les instants inquiétants vécus la semaine passée, mais donne des nouvelles rassurantes de l’état de santé de son mari conseiller national. Sylvain Muller

Le conseiller national Daniel Brélaz pendant un débat sur l’énergie lors de la session fédérale du printemps 2018. Laurent Crottet – archives

«Mardi passé, j’ai entendu Daniel descendre les marches de notre escalier en bois, à la maison. Puis j’ai entendu crier «m…, m…, m…» et un gros bruit. J’ai accouru vers lui et je l’ai trouvé par terre, avec une respiration bruyante et un peu de sang qui coulait par le nez et les oreilles.»

Blessé mais impatient