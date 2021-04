Effets pervers – «J’ai cru que j’envoyais les photos à une nana, c’était un mec» Les harceleurs sexuels sur internet s’en prennent souvent aux mineurs. On constate 10% de cas en plus depuis le début de la pandémie. La loi devrait être renforcée. Fabienne Riklin

Pro Juventute a constaté une augmentation de 10% des demandes liées au cybergrooming. Getty Images/Science Photo Libra

Le jeune gars timide est tombé dans le piège: après quelques échanges sympas sur le chat de son jeu vidéo préféré, sa correspondante lui demande d’envoyer des photos de lui nu. «J’ai cru que j’envoyais les photos à une nana et c’était un mec», avoue Ben (prénom d’emprunt). «Maintenant, il me menace de publier ces photos sur le Net si je ne continue pas à correspondre avec lui.» Ben a bien réagi: il a pris contact avec Pro Juventute Suisse.

Nette augmentation de harcèlement virtuel

Les conseillers de cette fondation ont constaté une augmentation de 10% des demandes liées à ce type de harcèlement virtuel dit cybergrooming. La porte-parole Lulzana Musliu explique que «de nombreux teenagers se sentent seuls et les harceleurs exploitent sans vergogne leur détresse». Les harceleurs (groomers) font des compliments et écoutent. Ils gagnent ainsi la confiance d’ados filles et garçons. Une fois ce lien établi, deux questions apparaissent vite: on se voit une fois? Tu m’envoies des photos intimes?

«De nombreux adolescents se sentent seuls et les harceleurs exploitent sans vergogne leur détresse.» Lulzana Musliu, porte-parole de Pro Juventute Suisse

La police a établi pour la première fois l’an dernier une statistique criminelle des délits numériques: 130 cas de grooming ont été annoncés. La plupart des victimes ont entre 10 et 14 ans, agressées d’abord par des mâles entre 20 et 60 ans. Ceux qui ont été pincés ont écopé d’une amende. La plupart des cas passent inaperçus. La moitié des ados suisses entre 12 et 19 ans ont déjà eu affaire à des harceleurs sur internet, les filles plus que les garçons. La situation a empiré durant la pandémie, ont constaté des chercheurs de la Haute École de sciences appliquées de Zurich (ZHAW).

«Le plus grand danger est sur internet»

Regula Bernhard Hug, directrice de Protection de l’enfance Suisse, est alarmée: «On assène encore et toujours aux enfants qu’il ne faut pas monter dans l’auto d’un inconnu, alors qu’en cette période de coronavirus le plus grand danger est sur internet.» Pour la directrice, les Cantons ne mettent pas assez d’enquêteurs et moyens techniques à disposition pour protéger les enfants devant l’écran. Elle réclame que l’on lance «sérieusement le combat contre la pédocriminalité».

«On assène encore et toujours aux enfants qu’il ne faut pas monter dans l’auto d’un inconnu, alors qu’en cette période de coronavirus le plus grand danger est sur internet.» Regula Bernhard Hug, directrice de Protection de l’enfance Suisse

Jusqu’à fin 2020, la Confédération s’occupait de pédocriminalité sur internet. Or c’est désormais une tâche cantonale. Mais les enquêteurs ne suivent pas toujours, ou de manière lacunaire, les pistes indiquées. De plus, ces actes ne sont pas poursuivis d’office, sauf pour les ados de moins de 12 ans. Il faut donc avertir la police et que les parents déposent plainte.

Plusieurs articles du droit pénal sur l’intégrité sexuelle sont en révision. Il faudrait permette (art. 294) aux policiers d’échanger des photos explicites avec les criminels. Et surtout poursuivre d’office, soit sans obligation de plainte, tous ces délits, jusqu’à 18 ans et non pas 12 ans. Reste que la meilleure prévention est de renforcer les compétences médiatiques des enfants.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.