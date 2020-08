C’est votre histoire – «J’ai construit des logements sociaux au Nicaragua» Mélanie, cheffe de chantier à Genève durant 5 ans, se bat désormais pour des habitations dignes en Colombie. Julien Pidoux

Mélanie Lutz, fondatrice d’Hurbanity. Corinne Spoerrer

Déjà adolescente, je voulais travailler dans l’humanitaire. Je me rappelle très bien du moment où je l’ai su: dans la cour de récré, à l’école, il y avait un chantier pour l’extension du collège et les plans étaient affichés. Je me suis dit: «Wouah, je veux faire ça: de l’humanitaire en construisant!»