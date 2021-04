Football – «J’ai compris quand j’ai entendu le bruit de la barre» Gaëlle Thalmann a fait plier la République tchèque au bout de la séance de tirs au but mardi soir. La gardienne participera au troisième tournoi international de l’histoire du foot féminin suisse. Ugo Curty Thoune

L’équipe de Suisse ne s’est pas trompée en courant vers Gaëlle Thalmann pour la féliciter. Keystone

Gaëlle, vous avez été décisive dans cette séance de tirs au but. Comment est-ce que vous avez vécu ces dernières minutes?

Au moment où la cinquième tireuse s’approche (ndlr: la joueuse de West Ham Katerina Svitkova), il y a pas mal de choses qui me sont passées par la tête (rires). Elle avait déjà marqué sur penalty au match aller. Je me suis demandé: «Est-ce qu’elle va tirer à la même place?» «La mettre au milieu?» Au final, c’était la plus nerveuse de nous deux. J’ai choisi un côté et je suis heureuse qu’elle se soit ratée.

Est-ce que votre arrêt sur la quatrième tentative tchèque a renforcé cette pression?

Peut-être. Elle était surtout obligée de marquer pour garder son équipe dans le match. C’est une pression importante. Au final, je suis surtout heureuse d’avoir pu apporter ma pierre à l’édifice.

Qu’est-ce que cette qualification signifie pour vous?

Je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite. Ensuite, j’ai entendu le bruit de la barre et j’ai compris. J’ai ressenti de la joie pure. J’ai été envahie par plein d’émotions différentes, puis l’équipe m’a sauté dessus. C’est fantastique. Nous avons eu beaucoup de difficultés dans ces qualifications, mais notre équipe méritait de passer dans ce barrage.

Ces tirs au but ont été à l’image de cette confrontation avec des Tchèques qui vous ont posé beaucoup de problèmes…

On savait que c’était une bonne équipe. Elles n’avaient rien volé pour arriver jusqu’en barrage, en battant la Pologne entre autres. Sur le papier, nous étions favorites. Il fallait assumer ce statut. Nous avons montré du caractère, malgré cette jeune moyenne d’âge. Cette qualification va nous permettre de franchir un palier.

Cette victoire, c’est l’un des plus grands moments de votre carrière?

Oui. C’est une grande satisfaction. Cela reste rare pour la Suisse de participer à un grand tournoi international. Ce ne sera que la troisième fois de notre histoire. Je suis très fière d’être de la partie pour la troisième fois. C’est un moment exceptionnel, l’un des grands moments de ma carrière.

La Fribourgeoise a détourné deux tentatives adverses pour envoyer son équipe à l’Euro 2022. Keystsone

Vous aurez 36 ans l’été prochain, est-ce que cet Euro 2022 sera le dernier défi de votre carrière?

(Rires) Si l’Euro avait eu lieu en 2021 (ndlr: comme prévu avant le début de la pandémie), cela aurait certainement été mon dernier défi. Vu que la compétition est l’année prochaine, le Mondial 2023 arrivera presque dans la foulée. Je ne vois pas pourquoi je ne continuerai pas encore une année si on se qualifie. Pour cela, il faut aussi que je garde le même niveau, la même envie, et que le sélectionneur veuille encore de moi.

