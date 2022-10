Interview de Jean-Michel Jarre – «J’ai abordé cet album comme un débutant, avec les mêmes doutes» Pour «Oxymore», son 22e disque, Jean-Michel Jarre plonge son public dans un univers de sons et d’images, en hommage au pionnier de la musique concrète Pierre Henry. Et expérimente une façon de composer. Miguel Cid

Jean-Michel Jarre, 74 ans, n’en finit pas d’explorer la création musicale avec toutes les expériences que permettent les avancées technologiques. SONY MUSIC

C’est dans les bureaux londoniens de Sony Music que Jean-Michel Jarre nous donne rendez-vous pour parler de son 22e album studio, «Oxymore». Une œuvre dense et stimulante mêlant création musicale et bruits du quotidien, conçue en multicanal et son spatialisé 3D – cette technique d’enregistrement permettant à l’auditeur d’être «enrobé» par les sons – qui rend hommage à son mentor, le pionnier de la musique concrète Pierre Henry, décédé en 2017.