Les parents de champions 5/5 – Jacques Meillard: «Il fallait se lever vers 5-6 heures du matin pour les véhiculer» Derrière chaque grand sportif se cachent des parents investis. Des athlètes et leurs proches racontent les coulisses de ce soutien inconditionnel. Pierre-Alain Schlosser

Photo de famille des Meillard avec, de gauche à droite, Jacques, Mélanie, Carine et Loïc. DR

Chez les Meillard, les champions sont au nombre de deux. Mélanie et Loïc ont enchaîné les satisfactions aussi facilement que les piquets de slalom. Leurs parents Carine et Jacques ont eux aussi été là pour épauler leurs enfants en toute circonstance. «Pour nous, ça a été assez simple, reconnaît Jacques Meillard. Ils ont eu des sponsors rapidement. Ça change les choses quand on n’a pas à payer six ou huit paires de skis! On a financé un peu les hôtels, les entraînements et les inscriptions à Brigue ou à Ski-Valais. Avant d’entrer dans les cadres, les camps en Suisse et à l’étranger coûtaient environ 100 francs par jour. Dans ce sport, tout dépend du niveau. Les choses peuvent se révéler plus compliquées si, à 22 ans, l’athlète doit encore passer par les courses FIS.»