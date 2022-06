Théâtre – Jacques Gamblin, un funambule de folie! Le Carouge clôt sa saison comme il l’avait amorcée: par une ode à la fantaisie créatrice. À l’art du spectacle, quoi! Katia Berger

Elwood (Jacques Gamblin), interné pour trop rêver. POLO GARAT

Il a clairement un grain, Elwood. À quiconque accepte de prendre sa carte de visite, il s’empresse de présenter son inséparable ami Harvey, un gigantesque lapin blanc invisible à tous sauf à lui. Et puis, outre sa propension à la dive bouteille, il est trop gentil pour être sain d’esprit: toujours de bonne humeur, insouciant, incapable de penser à mal. C’est bien pour cela – et accessoirement pour quelques avantages financiers – que sa sœur et sa nièce étriquées entreprennent de le faire interner. Or une série de quiproquos typiques du théâtre de Broadway finissent in extremis par leur ouvrir les yeux: plutôt qu’un fou, Elwood est un saint. Mieux, sa fêlure fait de lui un sage.

Il a beau faire de son mieux, Elwood ne rentre pas dans le rang de sa famille bourgeoise. POLO GARAT

Premier imbroglio: «Harvey» ne devait pas figurer à l’affiche du Théâtre de Carouge. S’il y apparaît, c’est en remplacement d’un «Mister X» annulé, comme sorti d’un chapeau de magicien. Et il vient s’insérer providentiellement dans une saison tout entière vouée à défendre les pouvoirs surnaturels des arts de la scène, de James Thierrée à Gilles Privat en passant par Omar Porras.

L’agile Jacques Gamblin tombe en pâmoison devant le portrait de son ami Harvey: «Qui l’a peint?», s’exclame-t-il dans un calembour francophone. POLO GARAT

Bien des éléments de la pièce écrite en 1944 par l’Américaine Mary Chase, aussi superflus que surannés, ne contribuent pas à cette lecture en abîme que choisit pourtant de servir le metteur en scène Laurent Pelly. En attestent notamment les gribouillis d’aliéné dont il fait recouvrir le fond de scène et le plateau pour mieux brouiller la lisière entre raison et déraison. Ou cette musique jazzy, proprette y compris dans ses dérapages, qui flirte à tout moment avec l’ombre d’une dissonance.

Éternel accent grave, le fêlé oscille entre convenance et folie, joie et profondeur. POLO GARAT

Mais pour flotter ainsi philosophiquement entre deux mondes, Jacques Gamblin a largement le pompon – et vient du coup de décrocher le deuxième Molière de sa carrière. Septante-deux ans après son précurseur James Stewart au cinéma, l’acteur confère à son personnage de simplet la grâce d’un équilibriste. Titubant entre affabilité polie et penchant avoué pour la beuverie, il emprunte autant à la pantomime qu’à l’acrobatie pour figurer l’entre-deux. Bras ballants, corps élastique, légèreté joyeuse, il échappe à son milieu bourgeois, au rationalisme et à l’enfermement. Avec son compagnon évadé d’«Alice», il est un enfant au pays de l’imaginaire.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.