Dernière création horlogère – Jacob & Co. présente la montre la plus chère du monde La Billionaire Timeless Treasure est parée de 216 carats de diamants jaunes et d’un tourbillon squelette. Carole Kittner

Billionaire Timeless Treasure, avec ses 425 pierres et son tourbillon squelette. JACOB & CO.

La tension est palpable ce lundi soir au Four Seasons Hôtel des Bergues à Genève. C’est dans le salon Grand Mont-Blanc que les Arabov, père et fils, ont choisi de dévoiler leur dernière création: la Billionaire Timeless Treasure. Il faut dire que c’est une réalisation sans précédent. Jamais aucun garde-temps n’avait été aussi richement serti auparavant et avec des diamants jaunes de si haute qualité et de si grande taille. Son prix? 20 millions de dollars!

Des mannequins qui portent d’extravagantes parures Jacob & Co. se fraient un passage dans la foule compacte qui se presse autour d’une vitrine recouverte d’un tissu en velours. Benjamin Arabov, CEO et fils de Jacob, le fondateur, prend la parole et explique le chemin parcouru jusqu’à ce jour. «Nous avons arpenté le monde pendant trois ans et demi à la recherche de pierres précieuses parfaites, qui ont ensuite été examinées et travaillées par nos sertisseurs ici à Genève. Nous avons surpassé tous les garde-temps de haute joaillerie en termes d’opulence, d’exclusivité et de qualité de diamants.»

L’homme tend le micro un court instant à Seraina Wicht, la gemmologue de la maison, qui explique qu’il a fallu 880 carats de diamants jaunes bruts les plus rares, dont certains atteignent 2,5 carats: «Tout semblait impossible! D’une part, mettre la main sur autant de pierres d’une couleur très rare. D’autre part, s’assurer qu’elles se répondent et soient homogènes après la taille.» Avec un gigantesque sourire tout en regardant son père Jacob Arabov, Benjamin fait tomber le tissu qui recouvre la vitrine et laisse les invités, pour certains hystériques, découvrir cette folle Billionaire Timeless Treasure. Une salve d’applaudissements invite père et fils à sortir la montre de sa cage pour la mettre au poignet, sous le regard quelque peu inquiet de la personne chargée de la sécurité. Chacun veut la voir, la toucher.

Mais revenons un instant sur la pièce et sa singularité à bien des égards. Sachez déjà que les diamants jaunes n’ont rien à voir avec les diamants blancs. Ils sont présents dans une proportion de 10’000 contre 1. En particulier, pour la taille requise ici. Ce sont 425 pierres qui sont disposées pour former une mosaïque miniature. «Le processus de taille Asscher a été un autre défi. Une sorte d’octogone qui nécessite 57 facettes. Et pour maintenir l’intensité de la couleur, nous avons utilisé 76 tsavorites, pierre fétiche de Jacob & Co., que nous avons traitées en coupe émeraude et cerf-volant pour entourer le calibre JCAM39, le mouvement squelette ultrafin de la maison», confie encore la gemmologue. Prouesse d’abondance et d’opulence!

Levée de rideau sur la Billionaire Timeless Treasure. JACOB & CO.

