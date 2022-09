Mon animal et moi – «Jack» dicte l’emploi du temps de Noah et de sa famille Particulièrement affectueux et joueur, «Jack» comble une famille d’Arzier-Le Muids (VD). En retour, celle-ci fait tout pour qu’il soit comme un coq en pâte. Julien Culet

Pour Noah, aucun doute: «Jack» fait partie de la famille à part entière. YVAIN GENEVAY/TAMEDIA

Quand on les voit ensemble, on remarque tout de suite une sacrée différence de taille. Noah, jeune habitant d’Arzier-Le Muids (VD), adore son Boston terrier, qui est aussi petit que son maître est grand. Et malgré sa taille et son air bourru, Jack dissimule bien mal son cœur immense qui déborde d’affection pour sa famille d’adoption. C’est bien simple, il ne quitte pas Noah des yeux et se laisse absolument tout faire, même quand il doit être porté le temps d’un shooting photo.