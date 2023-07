Wimbledon 2023 – Jabeur contre Vondrousova: une finale à portée de main La finale dames de Wimbledon opposera samedi (15 h) deux joueuses délicates. Patty Schnyder analyse en connaisseuse les nuances de leur toucher de balle. Mathieu Aeschmann Londres

Entre Ons Jabeur et Marketa Vondrousova, l’excellence s’exprime dans le petit jeu. AFP/EPA

Tout est une affaire de lunettes. En les observant de loin, Ons Jabeur et Marketa Vondrousova n’ont pas grand-chose en commun. Un monde semble séparer la générosité exubérante, les élans offensifs de la Tunisienne et la timidité, les contres délicats de la Tchèque. Mais en changeant la focale, les contours de deux finalistes soudain se rapprochent: deux grands titres perdus – Wimbledon et US Open contre Roland-Garros et JO – un corps à reconstruire à la suite d’opérations (genou vs poignet). Et puis il y a cette main. Une même envie de jouer avec la balle, la toucher plutôt que la frapper pour inventer des angles et varier les vitesses.