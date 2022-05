Séries télévisées

«Suspicion», qui met en vedette Uma Thurman et est diffusée depuis le mois de février sur Apple TV+, est le remake américain de la série à suspense israélienne «False Flag».

«Suspicion», qui met en vedette Uma Thurman et est diffusée depuis le mois de février sur Apple TV+, est le remake américain de la série à suspense israélienne «False Flag».

Le point commun entre «Euphoria», «En thérapie», «Homeland», «Your Honor» ou encore «Suspicion»? Toutes sont des adaptations de séries israéliennes originales - originales dans tous les sens du terme. Et toutes sont des pépites dont le succès d’audience est phénoménal, à l’instar de «Fauda» (une nouvelle saison arrive prochainement!), «Téhéran», «Hamishim - cinquante» ou encore «Our Boys», «On the Spectrum» et «Les Shtisel» - pour ne citer que celles-ci, visibles sur les plateformes de streaming.

Israël serait-il donc un pays béni en termes de créations télévisuelles? Et si oui, comment expliquer que ce petit État de quelque 9 millions d’habitants, qui n’a eu qu’une seule chaîne de télévision jusqu’en 1993 et reste surtout connu pour ses conflits meurtriers, s’impose comme dominant sur le marché «sériel»? Le point avec le journaliste Olivier Joyard, réalisateur du documentaire «Israël, terre de séries», à voir actuellement sur Canal+.