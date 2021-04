Hommage aux victimes du nazisme – Israël se fige pour la journée de la Shoah Les Israéliens se sont recueillis pendant deux minutes jeudi matin en mémoire des six millions de victimes juives du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale.

Comme chaque année, les automobilistes sont descendus de leur voiture et les autobus se sont arrêtés pendant deux minutes. Keystone

La vie s’est figée dans tout Israël pendant deux minutes jeudi à 10 h (9 h en Suisse) au son des sirènes, pour marquer la journée de la Shoah en mémoire des 6 millions de victimes juives du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale.

Comme chaque année, les automobilistes sont descendus de leur voiture, les autobus se sont arrêtés, de même que les piétons, qui se sont recueillis dans les rues.

Les Israéliens se sont recueillis à l’extérieur des commerces et bureaux, et sur leurs balcons, ainsi que les élèves et les étudiants dans tous les établissements scolaires et universitaires.

«Nous défendre contre nos ennemis»

Mercredi soir, lors d’une cérémonie à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, le premier ministre Benyamin Netanyahou a affirmé qu’Israël s’opposerait à tout accord qui permettrait à l’Iran de développer des armes nucléaires.

Benyamin Netanyahou s’est exprimé mercredi soir lors d’une cérémonie à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem. KEYSTONE

Des discussions ont actuellement lieu à Vienne entre Téhéran et la communauté internationale pour tenter de sauver l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien. «Un accord avec l’Iran qui ouvrirait la voie aux armes nucléaires […] ne serait d’aucune façon contraignant pour nous», a-t-il déclaré.

«Pendant l’Holocauste, nous n’avions ni la capacité de nous défendre, ni la souveraineté pour le faire, a ajouté Benyamin Netanyahou. Aujourd’hui, nous avons un État, une force de défense et nous avons le droit plein et naturel en tant qu’État souverain du peuple juif de nous défendre contre nos ennemis.»

Israël accuse la République islamique d’Iran, ennemi juré de l’État hébreu, de chercher à développer des armes nucléaires, ce que Téhéran a toujours nié.

