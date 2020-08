Accord au Proche-Orient – Israël: la paix avec les Émirats… et après? Fort d’une victoire politique, le premier ministre israélien espère convaincre d’autres pays du Golfe. Bahreïn et Oman pourraient suivre l’exemple d’Abu Dhabi. Alice Froussard Jérusalem

Des Palestiniens expriment leur colère contre les signataires de l’accord, Benyamin Netanyahou, le prince Mohammed bin Zayed et Donald Trump. Naplouse, en Cisjordanie occupée, le 14 août 2020. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

Depuis l’annonce de la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, tous se pavanent. Benyamin Netanyahou, qui se félicite - en arabe - sur Twitter d’avoir de nouveaux followers des Émirats et des pays du Golfe. De riches Émiratis, qui annoncent attendre avec impatience leur visite de Jérusalem, postant une photo de la mosquée al-Aqsa légendée «enfin, nous pourrons venir y prier!» Et des Israéliens, plutôt de gauche, qui multiplient les publications avec des photos du désert, parlant de leur futur voyage aux Émirats. Aucun doute, le rapprochement entre les deux pays est un tournant, et touche toutes les couches de la société.