Proche-Orient – Israël frappe la Syrie: un soldat tué, l’aéroport d’Alep hors service Des frappes israéliennes sur la province d’Alep ont causé la mort d’un soldat et blessé sept personnes dont deux civils et atteint l’aéroport qui n’est désormais plus opérationnel.

Vue aérienne d’Alep. AFP

«Vers 23 h 35 (22 h 35 en Suisse) (…) l’ennemi israélien a conduit une attaque aérienne avec plusieurs missiles (…) en ciblant l’aéroport international d’Alep et un nombre de lieux à proximité d’Alep», a rapporté lundi l’agence officielle syrienne Sana, citant une source militaire. «Un soldat a été tué et sept personnes ont été blessées dont deux civils», a ajouté l’agence Sana qui a fait état de «pertes matérielles» et indiqué que «l’aéroport d’Alep est hors service».

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a relaté «un nombre d’explosions au niveau du secteur de l’aéroport international d’Alep et de l’aérodrome militaire de Nayrab dans la province d’Alep (…) ce qui a entraîné un incendie dans un dépôt de munitions». L’OSDH, une organisation établie au Royaume-Uni qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie, a signalé «d’importants dégâts matériels dans les deux aéroports». «Des missiles israéliens sont tombés sur des usines de (matériel de) défense dans la zone de Safireh» au sein de la province d’Alep, ce qui a entraîné «des dégâts matériels», a ajouté l’organisme.

Des centaines de frappes

En l’espace de plus d’une décennie de guerre en Syrie, Israël a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien et visé en priorité les forces soutenues par l’Iran ainsi que les combattants du Hezbollah libanais et les positions de l’armée syrienne. Israël commente rarement les frappes qu’il effectue en Syrie, mais a répété à plusieurs reprises qu’il ne permettrait pas à son ennemi juré, l’Iran, d’étendre son influence dans le pays déchiré par la guerre.

Les milices soutenues par l’Iran sont très présentes dans la région d’Alep et ont fourni un soutien terrestre essentiel à l’armée syrienne lors de la reprise des quartiers de la ville tenus par les rebelles en 2016.

Le 22 mars, une frappe israélienne avait détruit un dépôt d’armes supposé de groupes pro-iraniens à l’aéroport d’Alep, avait alors déclaré l’OSDH. Les autorités avaient également déclaré qu’à l’issue de cette opération, il n’était plus opérationnel. Le 7 mars, trois personnes avaient été tuées dans une frappe israélienne à l’aéroport, ce qui avait conduit à une interruption du trafic.

