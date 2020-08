Proche-Orient – Israël frappe Gaza en réponse à des ballons incendiaires De nouvelles frappes de Tsahal ont été lancées dans la bande de Gaza en réponse à des tirs de ballons incendiaires dont certains sont à l’origine de feux de broussailles dans le sud d’Israël.

Frappes israéliennes sur Gaza le 12 août 2020. AFP

L’aviation israélienne a annoncé jeudi matin de nouveaux bombardements contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza, en représailles à des lancers de ballons incendiaires depuis l’enclave palestinienne vers Israël dans un scénario laissant craindre une nouvelle escalade militaire.

Au cours de la dernière semaine, l’armée israélienne a revendiqué une série de frappes nocturnes contre des positions du Hamas, groupe islamiste armé au pouvoir dans la bande de Gaza, en réponse à des tirs de ballons incendiaires dont certains sont à l’origine d’incendie de broussailles dans le sud d’Israël mais qui n’ont toutefois pas fait de victime.

Des ballons incendiaires le 12 août 2020. AFP

En réponse à ces lancers de projectiles, Israël a aussi fermé depuis mardi le poste de passage de Kerem Shalom, d’où entrent les marchandises pour Gaza, langue de terre peuplée de deux millions d’habitants dont plus de la moitié vivent sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale.

Réduction de la zone de pêche

Et mercredi soir, l’État hébreu qui maintient un blocus sur Gaza depuis plus d’une décennie, a annoncé une réduction «immédiate» de la zone de pêche en Méditerranée pour les Gazaouis, de quinze à huit milles nautiques, avant d’annoncer de nouvelles frappes tôt jeudi matin.

«Les jets de combats et des tanks ont frappé un certain nombre de cibles militaires du Hamas dans la bande de Gaza», a indiqué l’armée israélienne dans un bref communiqué. «Les cibles frappées incluent un site militaire utilisé pour les forces navales du Hamas, des infrastructures souterraines et des postes d’observation», a ajouté l’armée qui a dit avoir agi en «réponse» à la poursuite des lancers de ballons incendiaires.

Dans la bande de Gaza, une source sécuritaire palestinienne a confirmé ces frappes israéliennes qui ont «endommagé» des «sites» du Hamas et des «résidences» mais «sans faire de blessés».

Affrontements sporadiques

Le Hamas et Israël se sont livré trois guerres (2008, 2012, 2014) depuis la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas en 2007. Malgré une trêve l’an dernier, favorisée par l’ONU, l’Égypte et le Qatar, les deux camps s’affrontent sporadiquement avec des tirs de roquettes, d’obus de mortier ou de ballons incendiaires depuis Gaza et des frappes de représailles de l’armée israélienne.

Selon des analystes palestiniens, les tirs depuis Gaza visent souvent à faire pression sur l’État hébreu pour qu’il donne son feu vert à l’entrée de l’aide financière du Qatar dans l’enclave, prévue dans l’accord de trêve.

AFP/NXP