L'émissaire du Qatar arrive à Gaza pour calmer le jeu

Mohammed el-Emadi, l’émissaire qatari pour la bande de Gaza, est entré tard mardi soir dans l’enclave palestinienne avec une aide financière et des propositions pour tenter de calmer le jeu entre le mouvement islamiste Hamas et Israël. L’arrivée de Mohammed el-Emadi intervient alors que le Hamas multiplie depuis le 6 août les lancers de ballons incendiaires et les tirs de roquettes vers Israël tandis que l’armée israélienne mène presque chaque nuit des frappes aériennes en représailles dans la bande de Gaza.