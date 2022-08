Tensions au Moyen-Orient – Israël envisage «une semaine» de raids sur Gaza Une «attaque préventive» de l’armée israélienne sur le micro-territoire donne lieu à de violentes confrontations avec le Jihad islamique palestinien.

L’armée israélienne assure viser à Gaza des sites appartenant au Jihad islamique. KEYSTONE/AP/Adel Hana

L’armée israélienne annonce samedi se préparer à «une semaine» de raids sur la bande de Gaza, où les échanges de tirs avec le Jihad islamique palestinien ont déjà fait une dizaine de morts côté palestinien.

La pire flambée de violence entre les deux ennemis depuis une guerre-éclair l’an dernier a déjà privé la petite langue de terre coincée entre l’Égypte, la Méditerranée et Israël et ses 2,3 millions d’habitants de leur unique centrale électrique.

Elle «a cessé (de fonctionner) en raison d’une pénurie» de carburant, a indiqué samedi la compagnie d’électricité après que l’État hébreu a bouclé ses passages frontaliers ces derniers jours, interrompant de fait les livraisons de diesel.





La branche armée du Jihad islamique, les brigades Al-Qods, ont affirmé après une salve de plus de 100 roquettes vers le sol israélien qu’il ne s’agit que d’une "première réponse". KEYSTONE/EPA/MOHAMMED SABER

Les tirs en provenance de Gaza n’ont pour l’heure fait ni victime ni dégât, la plupart des roquettes étant interceptées par le bouclier antimissile, selon l’armée israélienne.

La branche armée du Jihad islamique, les brigades Al-Qods, a affirmé vendredi après avoir tiré plus de 100 roquettes vers le sol israélien qu’il ne s’agissait que d’une «première réponse» à l’assassinat d’un de ses chefs, Tayssir Al-Jabari, dans une frappe israélienne.

Arrestations en Cisjordanie

Dans la nuit, les forces israéliennes ont également arrêté en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 par l’État hébreu, 19 membres du Jihad islamique – considéré comme terroriste par Israël, les États-Unis et l’Union européenne.

C’est l’arrestation d’un chef du groupe en Cisjordanie occupée, en début de semaine, qui a mené à cette nouvelle confrontation armée. Les autorités israéliennes, disant redouter des représailles, ont affirmé lancer une «attaque préventive» à Gaza, micro-territoire gouverné par le mouvement islamiste Hamas et où le Jihad islamique est bien implanté.

Il s’agit de la pire confrontation entre l’État hébreu et des organisations armées de Gaza depuis la guerre qui en onze jours en mai 2021 avait fait 260 morts côté palestinien, parmi lesquels des combattants, et 14 morts en Israël, dont un soldat, d’après les autorités locales.

Le Jihad islamique a exclu samedi l’option d’un cessez-le-feu, disant «se concentrer sur le terrain».

Après les premiers raids, l’organisation a accusé l’État hébreu d’avoir «déclenché une guerre». Son secrétaire général, Ziad al-Nakhala, a assuré qu’elle se battrait «sans relâche», dans un entretien avec la télévision libanaise Al-Mayadeen, à Téhéran.

«Menace immédiate»

«Israël a mené une opération de contre-terrorisme précise contre une menace immédiate», a déclaré vendredi le Premier ministre israélien Yaïr Lapid à la télévision, accusant le groupe armé d’être «un supplétif de l’Iran» voulant «tuer des Israéliens innocents». «Nous ferons tout ce qu’il faut pour défendre notre peuple», a-t-il assuré.

La Ligue arabe a condamné «la féroce agression israélienne», tandis que la Jordanie voisine d’Israël et de la Cisjordanie a «souligné l’importance de mettre fin» à cette «agression».

En 2019, la mort d’un commandant du Jihad islamique dans une opération israélienne avait donné lieu à plusieurs jours d’échanges de tirs meurtriers entre ce groupe et Israël. Le Hamas, qui a combattu Israël lors de quatre guerres depuis sa prise du pouvoir en 2007, s’était lui tenu à distance.

L’État hébreu impose depuis 2007 un strict blocus à Gaza, minée par la pauvreté et le chômage.

Depuis mardi, il a en plus fermé tous ses passages frontaliers, contraignant les milliers de Gazaouis titulaires de permis de travail en Israël à rester chez eux. Et empêchant également une cinquantaine de personnes quittant normalement quotidiennement l’enclave pour des soins, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’UE appelle à un «maximum de retenue»

L’Union européenne suit avec une «vive inquiétude» les violences dans la bande de Gaza et appelle toutes les parties à un «maximum de retenue» afin d’éviter une nouvelle escalade, a déclaré samedi le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

«Israël a le droit de protéger sa population civile, mais tout doit être fait pour empêcher un conflit plus large, qui affecterait avant tout les populations civiles des deux côtés et entraînerait de nouvelles victimes et davantage de souffrances», a insisté Peter Stano dans un communiqué.

Il a souligné que les violences avaient déjà fait «un certain nombre de morts, dont des civils et une fillette palestinienne de cinq ans, et plus de 80 blessés». «Ces derniers événements soulignent une fois de plus la nécessité de restaurer un horizon politique et d’assurer une situation durable à Gaza», a-t-il affirmé.

La Russie «profondément inquiète»

La Russie s’est dite samedi «profondément inquiète» des violences dans la bande de Gaza, qui ont déjà fait une dizaine de morts.

«Nous observons avec une profonde inquiétude l’évolution des événements, qui peuvent entraîner une reprise de la confrontation militaire à grande échelle et aggraver encore la situation humanitaire déjà déplorable à Gaza», a indiqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans un communiqué, appelant «toutes les parties impliquées à faire preuve d’une retenue maximale».

ATS

