Portrait d’un conseiller fédéral – Isolé, nerveux, Alain Berset entame son hiver Quelle que soit l’issue du vote sur la loi Covid, le conseiller fédéral se sait condamné à gérer une crise qui l’aigrit. Voici comment, en 18 mois, il est passé de la grâce à la noirceur. Lise Bailat

Après avoir été porté au pinacle au printemps 2020, Alain Berset incarne désormais la polarisation qui frappe le pays. Raffael Waldner / 13 Photo

Était-ce par gêne ou pour faire ma maligne? «J’ai remarqué que je suis née un 9 avril, le même jour que vous», avais-je dit à Alain Berset lors de notre première interview après son accession au Conseil fédéral. «Ah», avait-il répondu impassiblement.

C’était il y a neuf ans. J’ai compris bien plus tard que ma remarque l’avait embarrassée et que l’anecdote en disait assez long sur le style d’Alain Berset jeune ministre. Le socialiste avait alors deux obsessions: ne pas passer pour trop à gauche, lui qui avait été préféré à Pierre-Yves Maillard par le parlement pour son côté plus centriste. Et être pris au sérieux malgré son jeune âge, 39 ans, une rareté dans le paysage politique de l’époque.