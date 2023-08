Sous nos pieds – Isis et la déesse qui se cachait derrière le nom de Lausanne Chronique des petites et grandes découvertes de l’archéologie vaudoise. Erwan Le Bec

La petite hachette découverte en 1984 à Vidy n’avait jamais été observée de manière aussi détaillée. Sa numérisation par l’École des sciences criminelles a permis de sélectionner certains aspects de la surface pour détailler le relief. Anne Bielman Sánchez, Lara Dubosson-Sbriglione, Quentin Milliet, Eric Germain Sapin, & Myriam Sghaïer. (2021, February 15). Photographies et vidéos du modèle 3D de la hachette. In Zeitschrift EDCS-Journal. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4540994

Il faut avoir de bons yeux, et surtout les images 3D ultra-haute résolution réalisées par l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne (ESC). Alors l’inscription se laisse peu à peu deviner. D’abord «VSLM». Facile: c’est la formule latine du «votum solvit libens merito»: «Il s’est acquitté de son vœu volontairement et comme il se doit.» La suite est plus délicate. On distingue un «LEUS», peut-être bien un «LEUSON» en regardant bien. Bingo! Sur cette ancienne petite hache en alliage cuivreux se lit bien le nom de Lousonna, le Lausanne antique, et sans doute de la déesse qui lui a donné son nom.