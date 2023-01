Maternité – Isiah ouvre l’album de naissance de l’année 2023 dans le canton de Genève Le petit garçon est né aux HUG dans la nuit du réveillon, moins de deux heures après le début de la nouvelle année. Thierry Mertenat

Hopitaux Universitaires Genève (HUG). Photo Lucien FORTUNATI TDG

La Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) annonce dans un communiqué matinal la naissance du premier bébé de 2023. «Il a pointé le bout de son nez à 1 h 55, ce lundi 1er janvier. Il s’agit d’un petit garçon prénommé Isiah. La maman et l’enfant se portent bien.»

Dans le même communiqué envoyé à la presse, on apprend que «la veille, c’est un garçon, Arthus, qui a refermé l’album de naissances 2022, portant à 4160 le nombre d’accouchements dans la plus grande Maternité de Suisse. Ils étaient 4166 en 2021.»

Le premier, c’est lui

On appelle les autres maternités pour savoir si Isiah est bel et bien le premier à avoir vu le jour dans la nuit du réveillon. À midi, ce dimanche, l’Hôpital de La Tour et la Clinique Générale Beaulieu n’avaient pas encore enregistré de nouvelle naissance. À la Clinique des Grangettes, le premier enfant est né ce dimanche matin à 10 h 39. Sous un soleil presque printanier.

