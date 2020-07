Coronavirus – Isabelle Moret et Hans Stöckli en visite à Genève dès jeudi La présidente du National et le président du Conseil des Etats vont évoquer les conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie avec le président du Grand Conseil genevois.

Vendredi, Isabelle Moret et Hans Stöckli rencontreront aussi une délégation du Conseil d’Etat pour discuter de la situation particulière du canton, frontalier de la France. KEYSTONE

Après le Tessin au début du mois, la présidente du Conseil national Isabelle Moret et son homologue du Conseil des Etats Hans Stöckli effectueront jeudi et vendredi une visite dans le canton de Genève. Ils évoqueront les conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie de Covid-19.

Des discussions sont prévues jeudi avec le président du Grand Conseil François Lefort, ont indiqué mardi les services du Parlement fédéral. Le même jour, les présidents des Chambres fédérales visiteront l’aéroport et Palexpo, tandis qu’ils se rendront vendredi aux Hôpitaux universitaires de Genève et dans une entreprise de biotechnologie.

Ils rencontreront aussi la fondatrice de l’organisation Caravane de solidarité, Silvana Mastromatteo, à l’origine de la distribution de denrées et de produits de première nécessité aux Vernets, au plus fort de la crise sanitaire. Un échange avec des bénévoles de cette action est prévu lors de la visite de l’exposition de photographies qui lui est consacrée au parc des Bastions.

La soirée de jeudi sera placée sous le signe de la Genève internationale, avec un repas à la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies en présence de personnalités. Vendredi, Isabelle Moret et Hans Stöckli rencontreront une délégation du Conseil d’Etat pour discuter de la situation particulière du canton, frontalier de la France.

( ATS/NXP )