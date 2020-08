Liens aux lieux 4/5 – Isabelle Gattiker, une vie au cinéma Lorsque tout était fermé en raison de la pandémie de Covid-19, ce sont les salles de projection qui ont le plus manqué à la directrice du Festival du film et forum international sur les droits humains. Fabrice Gottraux

Salles obscures Afficher plus Pour évoquer son lieu fétiche, Isabelle Gattiker nous a donné rendez-vous aux Cinémas du Grütli, là où se tient chaque année le FIFDH, sous sa direction depuis 2014.

Elle couvre l’été genevois de son regard clair, courant d’un rendez-vous vers un autre. La directrice du FIFDH, le Festival du film et forum international sur les droits humains, ne s’arrête jamais. Quatre mois après une 18eédition sauvée de la pandémie grâce à une détermination de fer – et grâce aux possibilités d’une diffusion en ligne d’une partie importante de la programmation –, Isabelle Gattiker envisage déjà la suivante avec cette passion qui lui est propre. Nul doute que la prochaine livraison se fera – et qu’importe le lieu et la forme, physique ou dématérialisée.